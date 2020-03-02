شكرا لقرائتكم خبر عن مش هنسلم مش هنبوس.. اعرف نصايح رضوى الشربينى بعد تصدرها ترند تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس" بسبب هذه التغريدة تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني قائمة تريند موقع "تويتر" في مصر، اليوم الاثنين، وذلك بعد كتابتها هذه الكلمات على حسابها الخاص بموقع "تويتر" منذ يومين في محاولة لطيفة للوقاية من عدم انتشار عدوى فيروس كورونا، وعقب إطلاق رضوى الشربيني هذا الشعار أعاد رواد الموقع نشر فيديوهاتها ونصائحها التي تقدمها للبنات عبر برنامجها "هى وبس" المذاع على شاشة سى بى سى سفرة.



تويتة رضوى الشربينى



هاشتاج رضوى الشربينى



هاشتاج رضوى

وتداول رواد مواقع "تويتر" أشهر مقولاتها عن العلاقات العاطفية والخلافات بين الرجال والنساء، فقالت تغريدة: "طريقة كلامها و أسلوبها حلووه وصح كلامها هو حد ضربك عل إيدك"، وتغريدة ثانية: "مش عارفه ايه اللي حصل بس بحبك ????????????وبحب الجمله دي " اللي يسيبك زعلانة وتهوني عليه يبقي لا عُمره حَبك ولا عُمره هيحبك حتى لو عاش عُمره كُله يقول انه بيحبك".

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جانب من الهاشتاج



جانب من تغريدات الهاشتاج

كما قالت تغريدة ثالثة: "احبها واحب كلامها وفي اشياء كثير في حياتي اتغيرت من نصائحها, رضوى عبارة عن سكر محلي محطوط على كريمة"، كما امتلئ هاشتاج رضوى الشربيني بمقاطع فيديوهات من برنامجها الشهير توجه فيه نصائح للشباب والفتيات وأفضل طرقة الارتباط ووضع أسس الارتباط السليم بين الشباب والفتيات.



جانب من التغريدات

وكانت قد وجهت الإعلامية رضوى الشربينى، رسالة إلى الفتيات التي تتغير في تعاملها مع صديقاتها بعد الخطوبة، قائلة: "مجموعة من البنات مضايقين من واحدة صاحبتهم فجأة اتخطبت ونزلت صور خطيبها وعلى وشه قلب، عشان متعرفش الناس هي خطبت لمين، وتكتب أخيرا أملكه".

وأشارت رضوى الشربينى خلال تقديمها برنامج "هي وبس"، على فضائية "cbc سفرة"، إلى أن صديقات الفتاة أعربوا عن غضبهن من صديقتهن، لتخوفهن من التعرض للحسد، معلقة: "اللى بتقول أخيرا بقى ملكى، هو مكنش عليه رهن، دا مواطن عادى وبنتخطب ونتجوز، وليه بتتصوروا مع خطابكم وأحبابكم وعلى وشه قلب، خايفة عليه من الحسد ومش خايفة عليه".