شكرا لقرائتكم خبر عن الأخ الكبير الحلقة 42.. حربى يعثر على نور وعلا تعترف بقتل شريف لصفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 42 من مسلسل "الأخ الكبير" الذى يتم عرضه على شاشة cbc تطورات جديدة حيث استطاع حربى – محمد رجب – الوصول إلى مكان نور – أيتن عامر – بعد هروبها وذهابها إلى صاحب محل الأجهزة التي كانت تعمل عنده قبل لقائها بحربى، والذى استطاع الوصول إليها قبل الزواج من صاحب المحل لاسيما وأنها حاولت البعد عن حربى وفى نفس الوقت تعيش في أمان.

في هذه الحلقة التقى كريم برفعت وينصحه بتغييرعقوده مع خاله شريف الباشا – إيهاب فهمى- بسبب طريقته في العمل التي لا تعجبه وبعض الأمور الغامضة، ويصمم رفعت على الوصول الى قاتل ابنته، بينما يكتشف شريف أن الشخص الذي كلفه بقتل سوزى لم يقم بقتلها وأن هناك طرف آخر وهو الذي أمر بقتلها، ويذهب موظف البنك مرة أخرى إلى الشرطة بعد تلقيه تهديدات خاصة وأنه كشف عن تعاملات مشبوهة يقوم بها شريف.

جمال وحربى وصابر يلقتون علا - رانيا ملاح – وتبلغهم بأن هناك أشخاص يريدون توريط حربى في كل الجرايم التي تم ارتكابها وتذكره بالمكالمة التي وصلت له يوم قتل أخته صفية – هبة مجدى – للذهاب إلى المنزل الذى تواجدت فيه، وكشفت عن تفاصيل ما حدث بين سوزى وصفية، وأكدت أن شريف الباشا هو الذى قتل صفية، وأنها تخاف من شريف أن يقتلها مثل سوزى وصفية، وفى نفس الوقت يكلف حربى الاسطى جمال – محسن منصور- بمراقبة شريف.

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مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.