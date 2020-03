شكرا لقرائتكم خبر عن سر إلغاء كريستينا اجوليرا حفلها في لاس فيجاس .. مش بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطرت النجمة العالمية كريستينا أجوليرا لإلغاء حفلها في لاس فيجاس وذلك بسبب عدد من المشاكل التقنية وهو الخبرالذي تداولته الكثيرمن المواقع الفنية وأبرزها "نويز" وتسبب في إحباط الكثيرمن محبي وعشاقي النجمة الشهيرة التي تتمتع بشعبية جارفة حول العالم .

أكدت كريستينا أجوليرا أنها تشعر بحزن شديد بسبب إلغاء حفلها الذي كان من المقرر أن يقام في لاس فيجاس بحضور عدد كبير من محبيها وعشاقها من مختلف الأعمار، وكان السبب الحقيقي وراء الغاء الحفل هو وجود صعوبات ومشاكل تقنية شديدة لا يمكن إصلاحها، وأشارت أنه سيتم استرداد سعرالتذاكر المباعة عند نقطة الشراء الأصلية.





يذكر أن كريستينا أجوليرا البالغة من العمر ( 39 عاما ) بدأت مسيرتها الفنية عام 1993 وقدمت عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة ، ومن أبرزها : "Your Body" و"genie in the bottle" و" hurt" و"come on over" و"fall in line" و"you lost me" و"not myself tonight"، وغيرهم.

Advertisements