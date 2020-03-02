شكرا لقرائتكم خبر عن صورة..دينا الشربينى بالبيجامة على بوستر "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة دينا الشربينى، جمهورها صورة لها لبوستر فيلم " البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، عبر حسابها على إنستجرام، وقد ظهرت دينا على البوستر بالبيجامة وتحمل تليفون في يدها، وكتبت على البوستر قائلة: فيلم " البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف ايمن وتارإخراج أحمد الجندى وضيوف الشرف مفاجأة حلوة جدا البعض "لا يذهب للمأذون مرتين صيف ٢٠٢٠"، كما هنأتها آيتن عامر قائلة:" مبروك يا حبيبتى".

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل وأمير كرارة، وغيرهم



دينا الشربينى

وبدأت النجمة دينا الشربينى، الأحد الماضى ، تصوير مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" ، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هانى خليفة، وصورت دينا في الديكور الأول للمسلسل في مدينة 6 أكتوبر، ومن المقررأن ينتقل مخرج العمل إلى مواقع تصويرأخرى خلال الأيام المقبلة، ويعد مسلسل "لعبة النسيان" ثانى بطولات الشربينى المطلقة في الدراما التليفزيونية، بعدما قدمت مسلسل "زى الشمس" العام الماضى

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مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

يشارإلى أن دينا الشربينى شاركت فى موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "زى الشمس" للمخرج سامح عبد العزيز وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وشارك فى بطولته كل من النجمة سوسن بدر والفنانة ريهام عبد الغفور والفنان أحمد صلاح السعدنى والفنان أحمد داوود وعمر السعيد تأليف مريم نعوم، ودارت أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير حيث تعرضت "فريدة" شقيقة المحامية "نور"، للقتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقتها في البحث عن القاتل، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين لها.