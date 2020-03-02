شكرا لقرائتكم خبر عن اجراءات احترازية "طريفة" من مايا دياب لمحاربة كورونا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في محاولة للوقاية من انتشارالأمراض وتحديدا فيروس كورونا المنتشر حاليا في كافة أنحاء العالم، لجأ النجم راغب علامة إلى طريقة جديدة ومبتكرة لمصافحة أصدقاءه، وهى السلام بالقدم، مع تبادل القبلات فى الهواء.

وبنفس مختلفة أيضا، حاولت النجمة اللبنانية مايا دياب، وقاية نفسها وحمايتها من "كورونا" بطريقة أيضا مبتكرة ومختلفة، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على "انستجرام"، وهى ترش "بخاخ" على أصدقائها، وعلقت قائلة "يوميات كورونا .. أكيد كارل وميشال ما رح يصرلن شي من هلق لـ 50 سنة .. إجراءات احترازية من بعد الإجراءات الأولية"

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للمصابين داخل لبنان إلى 10 حالات، وأشارت وزارة الصحة اللبنانية – فى بيان لها – أن الحالات الثلاث المصابة بالفيروس، كانوا قد وصلوا إلى لبنان على متن طائرات قادمة من إيران، وتنبه حينها عليهم بالتزام منازلهم (العزل المنزلي) وعندما ظهرت عليهم عوارض المرض، جرى نقلهم إلى الحجر الصحى فى مستشفى رفيق الحريرى الجامعي.

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وأوضحت الوزارة، أنه فور أن ظهرت نتيجة الفحص المخبرى بإيجابية الإصابة لديهم بفيروس كورونا، تم نقل المصابين الثلاثة إلى غرف العزل الطبى فى المستشفى.

كما سبق وقررت السلطات اللبنانية، قبل يومين تعليق العمل بالدراسة وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية فى عموم لبنان لمدة أسبوع، كإجراء احترازى خشية انتشار فيروس كورونا، إلى جانب إيقاف الرحلات الجوية والبرية والبحرية لجميع الأشخاص القادمين من الدول التى يتفشى فيها الفيروس وفى مقدمتها إيران، على أن يُستثنى من القرار المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون فى لبنان.