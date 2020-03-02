شكرا لقرائتكم خبر عن لدغة حشرة السبب فى تورم وجه فريدة سيف النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن تطورات جديدة في أمرإصابتها بتورم شديد بوجهها وذلك بعد اكتشاف الطبيب المعالج السبب وراء هذا التورم، مؤكدة لـ"الخليج 365" أن لدغة حشرة صغيرة هي السبب الرئيسي وراء هذا التورم، مضيفة أنها كانت تصور مشاهد من مسلسلها الجديد "ولاد إمبابة" في حديقة بمكان زراعي وتعرضت للدغة من حشرة دون أن تشعر.

وأوضحت فريدة سيف النصر أن الطبيب المعالج لها اكتشف هذا الأمر بسبب ظهور مكان لدغة الحشرة إلا أنه لم يكتشف نوعها حتى الآن مشيرة إلى أن بشرتها حساسة وذلك جعل الأمر يبدو كما ظهر في الصورة التي نشرتها، لافتة أن السبب الثاني للتورم هو ظهور "خراج" تحت ضرسها إلا أن الورم يهبط بشكل تدريجي بالعلاج الذي تسيرعليه وأصبحت حالتها أفضل.



الفنانة فريدة سيف النصر

Advertisements

وصدمت فريدة سيف النصر الجمهوربعد نشرها صورة جزء من وجهها وهو متورم بشكل كبير وأكدت أنها لا تعرض السبب وراء هذا التورم وأن الطبيب المعالج لم يستطيع تشخيص الحالة في ظل وجود تورم شديد بالوجه، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وأجرت فريدة مداخلة هاتفية أمس في برنامج مساء dmc مع الإعلامية ايمان الحصرى للكشف عن تفاصيل اصابتها: وقالت إن الكثير من المشايخ من بعض الدول أكدوا أنها "معمول لها عمل"، مضيفة "أنا بقدر أمشي على رجلى وبتكلم عادى، لكن المشكلة في وشى، وهو رأس مالى وأكل عيشى، وأنا مش بخبى حاجة عن جمهورى، ودى كانت أول مرة أعمل عملين مع بعض، وكنت بعمل عمل وبقعد عليه سنتين و3 سنوات، والدكتور بيقولى أنا مش فاهم في إيه، وكل ما حد يرشحلى دكتور بروحله على طول.

وكان آخر أعمال فريدة سيف النصر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى تم عرضه على شاشة ON E بطولة اياد نصار، انجى المقدم، مى سليم، داليا مصطفى، ادوارد، أماني كمال، عايدة رياض، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولي.