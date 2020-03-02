السبت.. عرض "تاج الجزيرة" على مسرح رومانس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تستعد فرقة وجوه المسرحية، لعرض "تاج الجزيرة" يوم السبت القادم الموافق ٧ مارس على مسرح رومانس.

المسرحية من تأليف آدم سلامة، وبطولة مجموعة من الوجوه الشابة، موسيقى محمد عبدالعاطي، إضاءة محمد الخطيب ، ديكور محمد صبحي، إدارة مسرحية أحمد علي ماندو، إعداد وإخراج محمد عبدالهادي.

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وقال محمد رجب الخطيب مدير ومؤسس فرقة وجوه المسرحية: "الفرقة لديها مجموعة من الوجوه الشابة الأكفاء على كافة المستويات من تمثيل وإخراج وديكور وموسيقى وإضاءة، ونتمنى أن يحوز العرض على إعجاب الجمهور".

يذكر أن آخر أعمال فرقة وجوه المسرحية العرض المسرحي "المقام" الذي عرض في مارس ٢٠١٨ على مسرح ساقية الصاوى.