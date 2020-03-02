بعد خروجه من الحجر الصحي.. فنان كويتي: "العنصرية أسوأ من كورونا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أثار دخول الفنان الكويتي عبدالله بو شهري، للحجر الصحي بالكويت، جدلا كبيرا، خاصة أن الإشاعات التي تم تداولها أكدت إصابته بفيروس الكورونا.
وأكد "بو شهري" قبل أيام أنه بخير، وطالب مروجو شائعات إصابته بالكورونا التوقف عن إطلاق الشائعات لأن الأمر يسبب هلعا بين المواطنين.
وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "وباء العنصرية أسوأ من وباء الكورونا".
وكان الفنان الكويتي قد دخل الحجر الصحي بالكويت، عقب عودته من إيران، ونشرـ وقتها، حساب "المجلس" – وهو حساب حكومي كويتي- عبر تويتر، صورة لبوشهري وهو يرتدي كمامة في الفندق المخصص للمواطنين العائدين من البلدان المصابة بفيروس الكورونا.
وبعد 14 يوما خرج من الفندق، وذلك بعد الإطمئنان على نتائج الفحص.
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