بالصور| ساندي تزور أطفال "57357"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: زارت المطربة ساندي مستشفى سرطان الأطفال 57357، مع مجموعة من جمهورها "ألتراس ساندي"، دعمًا للأطفال وحالتهم النفسية. وأعربت ساندي عن سعادتها الكبيرة بزيارة المستشفى، ولأنها نجحت في رسم البسمة على وجوه الأطفال. يُذكر أن ساندي احتفلت مؤخرًا بصدور ألبومها الجديد "اتنين في واحدة"، الذي يضم 8 أغان، تتنوع بين الرومانسي والدراما والهاوس، وتعاونت خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: جمال الخولي، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبدالوهاب، أحمد عبدالسلام.

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