أحمد شامي من كواليس "فرصة تانية":"مع الحبايب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان أحمد شامي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، صورة جديدة له من كواليس مسلسل "فرصة تانية"، ظهر خلالها برفقة كل من الفنان أشرف زكي والفنانة آيتن عامر.

وعلق "شامي"، على الصورة قائلًا: "مع الحبايب من كواليس مسلسل فرصة تانية، رمضان ٢٠٢٠ إن شاء الله".

مسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمد دياب، أحمد الشامي، هبة مجدي، آيتن عامر، إنتاج شركة سينرجي ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل.