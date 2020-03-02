- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شارك الفنان أحمد شامي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، صورة جديدة له من كواليس مسلسل "فرصة تانية"، ظهر خلالها برفقة كل من الفنان أشرف زكي والفنانة آيتن عامر.
وعلق "شامي"، على الصورة قائلًا: "مع الحبايب من كواليس مسلسل فرصة تانية، رمضان ٢٠٢٠ إن شاء الله".
مسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمد دياب، أحمد الشامي، هبة مجدي، آيتن عامر، إنتاج شركة سينرجي ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد شامي من كواليس "فرصة تانية":"مع الحبايب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.