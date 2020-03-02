محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:
قالت الفنانة نادين إن غيابها عن عالم التمثيل، بعد عودتها قبل عامين تقريبًا بمسلسل "ليالي أوجيني"- يرجع إلى بحثها عن دور بمواصفات خاصة.
وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "رجعتي مش راجعة عادية، مش راجعة بصفتها مهنة، أمارس التمثيل بروح الهواية وللأسف متطلباتي خاصة، وللأسف محتاجة الدور يكون مغري".
وتابعت نادين: "محتاجة أحس إنه ميتفوتش، ومحدش غيري يقدر يعمله لو مش بتاعي مش هعمله، برفض فكرة الشغل للشغل، الفن تحديدا لازم يتعمل بحب مش مهنة لتقاضي أجر، عشان النتيجة توصل بشكل حلو للجمهور، مستنية حاجة تجيلي وتكون مجنناني".
"ليالي أوجيني" تأليف سماء عبدالخالق، وإنجي القاسم، بطولة ظافر العابدين، أمينة خليل، إنجي المقدم، انتصار، كارمن بصيبص، أسماء أبواليزيد، إخراج هاني خليفة.
كانت هذه تفاصيل خبر نادين لـ"الخليج 365" عن غيابها: "مستنية حاجة تكون مجنناني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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