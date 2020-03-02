كارول سماحة تعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة "مش هعيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن موعد طرح أغنيتها الجديدة "مش هعيش"، عبر حسابها بموقع "تويتر". وغردت "كارول"ن قائلة: "أغنيتي الجديدة مش هعيش، هذا الأربعاء"، من خلال أحد تطبيقات الأغاني. Advertisements أغنية "مش هعيش" من كلمات أمير طعيمة، وألحان إسلام زكي، وتوزيع ألكساندر ميساكيان، وإخراج جاد شويري. من ناحية أخرى، تقدم كارول سماحة أغنية فيلم "توأم روحي"، من تأليف أماني التونسي، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، وعائشة بن أحمد، إخراج عثمان أبو لبن.

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