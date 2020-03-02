بالصور| نسمة عبد العزيز ودينا الوديدي تحييان ثالث أيام "دندرة للموسيقى والغناء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

شهدت فعاليات ثالث أيام مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، المُقام في محافظة قنا، أمس الأحد 1 مارس، حضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وخلال الحفل، عبرت وزيرة الثقافة عن سعادتها بالنجاح الجماهيري الكبير الذي شهده المهرجان خلال ثلاثة ليال، تفاعلت خلالها حشود الجمهور من مختلف الشرائح العمرية مع ضيوفه من النجوم مما يؤكد قدرة الفنون الراقية على جذب الانتباه، وأضافت أن الفعاليات تنقل ملامح من الثراء والتنوع الإبداعي المصري في الساحة الثقافية لأبناء وأهالي الصعيد، مؤكدة استحداث مجموعة من المهرجانات تقام بمختلف المحافظات لنشر التنوير وإعادة تشكيل الوعي والوجدان.

وكانت الليلة الثالثة من مهرجان دندرة أحياها كل من عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وقدمت مجموعة شهيرة من الألحان الشرقية والأعمال الغربية التي أُعيد صياغتها لتناسب آلتها الخاصة، بعدها تغنت دينا الوديدي بمزيج فني يجمع المؤلفات التراثية بالموسيقى الحديثة ورددها معها الحضور.