خير البر عاجله.. ماذا حدث بين العوضي وياسمين عبد العزيز على "إنستجرام"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان كريم فهمي، اليوم، جمهوره ومتابعيه "سكرين شوت" لتعليق الفنانة ياسمين عبد العزيز على أحد منشوراته بحسابه الشخصي على "إنستجرام".

"يا أحمديكو".. هكذا علقت ياسمين عبدالعزيز على منشور فهمي الذي قال فيه: "ونحب تاني ليه؟ مع صديقتي وأختي الخطيرة ياسمين عبد العزيز، وصديقي وأخويا مدير التصوير أحمد زيتون في تالت تعامل مع بعض بعد حالة عشق وحسن وبقلظ".

وسأل كريم فهمي ياسمين عبدالعزيز إن كانت أخطأت بينه وشقيقه أحمد فهمي، نظرًا للتشابه الكبير بينهما، قائلًا: "هو أنتي فاكرة كل دا إن أحمد أخويا اللي بيمثل معاكي ولا إيه؟ ولا أنت بتفكري في إيه؟ فهميني دماغك فيها إيه أحمديكو مين؟".

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ودخل الفنان أحمد العوضي على الخط، ورد بدلًا من ياسمين عبد العزيز: "هي دلوقتي شايفة كل الناس أحمد"، لترد ياسمين عبد العزيز بتعليق يعبر عن شعورها بالإحراج.

وتواصلت التعليقات بين النجوم الثلاث، ومنها سؤال الفنان كريم فهمي: "فكرك ليه يا أحمد؟"، ليجيب العوضي: "أصالة قالتلك ليه بنادي الناس باسمك؟"، واكتفت ياسمين عبد العزيز بالرد على تعليق العوضي بإيموشن "خجول".

كما تفاعل الجمهور مع المنشور في التعليقات، وقال أحدهم: "خير البر عاجله".

وكان الفنان أحمد العوضي، حضر عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز في 16 يناير الماضي، وظهر معها في أكثر من صورة ومقطع فيديو، مما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقتهما.