طرح ألبوم رامي جمال "أنا لوحدي" في الأسواق

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان رامي جمال، عن صدور ألبومه الجديد "أنا لوحدي" في الأسواق والمتاجر الموسيقية المختلفة، وذلك على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك". وأعلنت عن الألبوم قائلة :" يمكنك الحصول الآن على نسختك الأصلية من ألبوم رامي جمال الجديد أنا لوحدي بجميع فروع ڤيرچين ميجا ستور". الآن على نسختك الأصلية من ألبوم رامي جمال الجديد أنا لوحدي بجميع فروع ڤيرچين ميجا ستور". Advertisements يذكر أن رامي قد طرح "أنا لوحدي" إليكترونياً على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك الشهر الماضي وسجل نسبة مشاهدة عالية تجاوزت الـ18 مليون مشاهدة في أسبوع، ضم الألبوم 15 أغنية منهم "بعد مااغيب، فكرة المتساب، استغنيت، سقف، مين غيرك في القلب، أنا لوحدي، اللي مشيوا". على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك الشهر الماضي وسجل نسبة مشاهدة عالية تجاوزت الـ18 مليون مشاهدة في أسبوع، ضم الألبوم 15 أغنية منهم "بعد مااغيب، فكرة المتساب، استغنيت، سقف، مين غيرك في القلب، أنا لوحدي، اللي مشيوا".

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