سليمان عيد يعلِّق على خبر كورونا بشكل ساخر

تناول الفنان سليمان عيد خبر كورونا بشكل فكاهي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلَّق "عيد" على صورته قائلًا:"سكر محلي محطوط على كورونا"، وتفاعل عدد كبير من الجمهور بشكل كوميدي وكانت أبرز التعليقات "لا والله سكر محلي على كريما". من الجمهور بشكل كوميدي وكانت أبرز التعليقات "لا والله سكر محلي على كريما".

يذكر أن أحدث أعمال الفنان سليمان عيد مسلسل "ونحب تاني ليه" ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى فكري، ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبدالغني، ممدوح الشناوي. "ونحب تاني ليه" ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى فكري، ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبدالغني، ممدوح الشناوي.

وتدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.

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