شاهد.. كارول سماحه تروج لأغنيتها الجديدة "مش هعيش"

أعلنت المطربة كارول سماحة عن موعد طرح أغنيتها الجديدة "مش هعيش" قريبًا خلال أيام على أنغامي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". الشهير "إنستجرام".

علقت كارول على الصورة قائلة: "أغنيتي الجديدة مش هعيش حصريًا يوم الأربعاء على تطبيق أنغامي".

وتتضمن كلمات الأغنية: "امتحان وسقطت فيه ولموا الورق حبنا كارت اتحرق ناوية عيش عمري اللي جاي على ورقة بيضا". Advertisements

يذكر أن أغنية مش هعيش كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكي، توزيع ألكسندر ميساكيان، إخراج جاد شويري.

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