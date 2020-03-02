الجمعة 6 مارس.. كلاسيكو تامر وحماقي بالتجمع الخامس

في الأسابيع الأولى من شهر مارس، ومع بداية موسم الربيع للحفلات، تحل الأمسيات الغنائية المميزة مع كبار نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، ومنهم "عمرو دياب، محمد حماقي، تامر حسني، رامي جمال".

حيث يستعد كل من حماقي وتامر لإحياء حفلهما الغنائي في يوم واحد "الجمعة" على مسارح مختلفة بمنطقة التجمع الخامس، والبداية مع الفنان محمد

حماقي بحفله الغنائي على أرض الجامعة الأمريكية، وذلك يوم الجمعة 6 مارس.

يأتي تامر حسني بحفله الغنائي على مسرح مركز المنارة بالتجمع الخامس، وذلك احتفالاً بدخول مصر لجنة التراث باليونيسكو، على أن يقام الحفل يوم الجمعة 6 مارس.

وفي السياق نفسه شهد مركز المنارة بالتجمع

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الخامس السبت الماضي واحدًا من أضخم حفلاته الشتوية للهضبة عمرو دياب، احتفالاً بصدور ألبومه الجديد "سهران"، وامتلأ مكان الحفل بالجمهور عن آخره، وسط تفاعل فريد من نوعه مع ما قدمه دياب من أغنياته الجديدة، ومنها "حلوة البدايات، مهرجان، مكانك في قلبي، جامدة، هايعيش يفتكرني، عم الطبيب، روح"، إضافة إلى حضور مجموعة كبيرة من فريق عمل الألبوم من شعراء وملحنين منهم "أحمد المالكي، تامر حسين، محمدي، خالد تاج الدين، عزيز الشافعي".