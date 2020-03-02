الجمعة 6 مارس.. كلاسيكو تامر وحماقي بالتجمع الخامس

في الأسابيع الأولى من شهر مارس، ومع بداية موسم الربيع للحفلات، تحل الأمسيات الغنائية المميزة مع كبار نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، ومنهم "عمرو دياب، محمد حماقي، تامر حسني، رامي جمال".
حيث يستعد كل من حماقي وتامر لإحياء حفلهما الغنائي في يوم واحد "الجمعة" على مسارح مختلفة بمنطقة التجمع الخامس، والبداية مع الفنان محمدحماقي بحفله الغنائي على أرض الجامعة الأمريكية، وذلك يوم الجمعة 6 مارس.
يأتي تامر حسني بحفله الغنائي على مسرح مركز المنارة بالتجمع الخامس، وذلك احتفالاً بدخول مصر لجنة التراث باليونيسكو، على أن يقام الحفل يوم الجمعة 6 مارس.
وفي السياق نفسه شهد مركز المنارة بالتجمع
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