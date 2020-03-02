انطلاق مهرجان الهند على ضفاف النيل 5 مارس الجاري

صرح مصدر بالسفارة الهندية، أن مهرجان الهند على ضفاف النيل ينطلق هذا العام خلال الفترة من 5 إلى 17 مارس الجاري في محافظتي القاهرة والإسكندرية.
وأضاف، أن الدورة الثامنةلهذا العام سوف تشهد العديد من الندوات وورش عمل وعروض ثقافية وفنية من الهند.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"بـو ابـة الـوفـد" أنالمهرجان جاء لنشر الثقافة الهندية وتنشيط السياحة في مصر، إضافة لدعم التعاون الثقافي بين مصر والهند.
جدير بالذكر أن مهرجان الهند انطلق للمرة الأولى عام 2013 بالقاهرة والإسكندرية، ويواصل هذا العام فعالياته وسط ترقب من عشاق الثقافة الهندية في مصر.
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