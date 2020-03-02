بالصور ..نجوم"جريمية الإيموبيليا"في الكاثوليكي

أقيمت مساء أمس ثانى ندوات مهرجان المركز الكاثوليكى برئاسة الأب بطرس دانيال ، بحضور فريق فيلم جريمة الإيموبيليا، الفنانين طارق عبدالعزيز ومحمود عزت، منحة زيتون، يوسف إسماعيل، ماهر سليم فى وسط غياب مخرج الفيلم "خالد الحجر"، بينما إدارة الندوة الناقدة الفنية ناهد صلاح.

قال الفنان ماهر سليم:"عندما قرأت الورق أحببته كثيرًا وشعرت أنه به لمحة كلاسيكية، وعمارة الإيموبيليا"عاملة لي هوس" عندما أفكر

في كل العمالقة الذين سكنوها بها".

وأضاف أن المخرج ومؤلف الفيلم خالد الحجر ساكن في عمارة الإيموبيليا وعندما ذهبت له استخدمت المصعد الذي لا يفتح في بعض الأدوار وأتعجب كيف يعيش هناك، الله يكون في عونه".

وتحدَّث طارق عبدالعزيز عن كواليس تحضيرات فيلم “جريمة الإيموبيليا” مع المخرج خالد الحجر،وأسرد قصة

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حقيقية وقعت بعمارة الإيموبيليا عبارة عن جريمة قتل، وقعت تحت منزل الراحلة ليلى مراد منذ زمن بعيد، وهو نفس المنزل الذى يسكنة الآن المخرج خالد الحجر، فأصبح عمارة الإيموبيليا خالية من الساكن وأقرب من بيت الأشباح.

ويشارك في بطولة فيلم "جريمة الإيموبيليا" ناهد السباعى وهانى عادل وطارق عبدالعزيز ودعاء طعيمة ويوسف إسماعيل ومنحة زيتون ولطيفة فهمى وحسن حرب وياسمين الهوارى ومن تأليف وإخراج خالد الحجر.

وينافس في المهرجان الكاثوليكي هذا العام الأفلام الضيف، الممر، لما بنتولد، جريمة الإيموبيليا، وبين بحرين.