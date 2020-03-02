تفاصيل وموعد حفل عاصي الحلاني بالغردقه

يستعد المطرب اللبنانى عاصي الحلاني لاحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا بسهل حشيش في الغردقة، وذلك مساء يوم الخميس الموافق 26 من مارس الجارى.

ومن المقرر أن يقدم عاصي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل اغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

Advertisements

يذكر أن المطرب اللبناني عاصي الحلاني يشارك في لجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز، الذي يعرض على شاشة (إم بي سي)، ويشاركه في عضوية لجنة التحكيم محمد حماقي، واللبنانية نانسي عجرم.