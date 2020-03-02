فن ومشاهير

تفاصيل وموعد حفل عاصي الحلاني بالغردقه

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يستعد المطرب اللبنانى عاصي الحلاني لاحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا بسهل حشيش في الغردقة، وذلك  مساء يوم الخميس الموافق 26 من مارس الجارى.

 

ومن المقرر أن يقدم عاصي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل اغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

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يذكر أن المطرب اللبناني عاصي الحلاني يشارك في لجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز، الذي يعرض على شاشة (إم بي سي)، ويشاركه في عضوية لجنة التحكيم محمد حماقي، واللبنانية نانسي عجرم.

 

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