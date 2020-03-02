محمد قنوع يتلقى التعازي بوفاة والده

ميرنا وليد - بيروت - بدأ الممثل السوري ​محمد قنوع​ بتلقى التعازي بوفاة والده المخرج المسرحي الشهير ​مروان قنوع​ بدءاً من يوم أمس، ويستمر اليوم وغداً في صالة دار السعادة في حي المزة بدمشق.

وكان مروان عضو مؤسس في نقابة الفنانين بسوريا، وعضو مؤسس أيضًا في فرقة مسرح دبابيس التي أسسها الأخوة قنوع.

الراحل هو شقيق الفنانين المسرحيين هاشم وعمر وأحمد وعدنان والخطاط محمد، ووالده كان عازف ترومبيت، وابن أخيه المخرج زهير قنوع.

بدأ العمل في المسرح عام 1958 في مسرحية "صرخة دمشق" بالفرقة العربية للتمثيل والغناء مع الفنان الراحل صبري عياد، كما عمل في فرقة المسرح الحر لصالح المجهود الحربي 1969 بعدة أعمال منها "شركة الكل" و"لف ودوران".

وعمل في فرقة المسرح الطليعي مع الكاتب الراحل أحمد قبلاوي والمخرج الفنان طلحت حمدي في عدة أعمال، منها "ليلة ما بتتعوض"، "أول فواكي الشام يا فانتوم"، "طرة ولا نقش".

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انتقل للعمل في مسرح دبابيس سنة 1974 المعروف بفرقة الأخوين قنوع مع الكثير من الفنانين الكبار ومنهم أخوته: أحمد (مؤلفاً)، عمر (مخرجًا)، هاشم (ممثلاً)، رفيق سبيعي، فهد كعيكاتي (أبو فهمي)، أنور البابا (أم كامل)، ميليا فؤاد، يوسف شويري، واستمر في هذه الفرقة مشاركاً بمسرحيات عدة وصل عددها إلى 55 مسرحية منها "العز للرز"، "بين حانا ومانا"، "المنافيخ".

وعمل في إذاعة دمشق مخرجاً للبث المباشر منذ أن أسس برنامج "معكم على الهواء" عام 1982، كما عمل مخرجاً لكثير من المسلسلات الإذاعية والبرامج الإذاعية، ومنها البرنامج المسرحي الإذاعي الذي يهتم بالمسرح المحلي والعربي والعالمي "آفاق مسرحية" والمسلسل الشهير "يوميات عائلية" (تأليف عبد الكريم إسماعيل، بطولة وفاء موصللي وعصام عبه جي)، وشغل منصب رئيس دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق، ورئيساً لدائرة المنوعات، وكان عضواً في لجنة البرامج الإذاعية، وعضواً في اللجان الفاحصة في نقابة الفنانين.

شارك في العديد من المهرجانات العربية، ونال العديد من الجوائز الذهبية والفضية والتقديرية في مهرجانات عربية ودولية.

فقد نال جائزة الإبداع الذهبي في مهرجان القاهرة العاشر للإذاعة والتلفزيون سنة 2004 عن المسلسل التاريخي "المرقش الأكبر" للكاتب خالد حموري.

وكرّم في الدورة الرابعة عشرة لمهرجان دمشق المسرحي عام 2008.