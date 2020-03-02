خاص الفن - ما حقيقة الصلح بين هاني شاكر وحسن شاكوش وعمر كمال في لبنان؟

ميرنا وليد - بيروت - تداولت إحدى الوسائل الإعلامية خبراً يفيد بأن متعهد الحفلات ​أحمد صولي​ إتفق مع نقيب المهن الموسيقية المصرية الفنان ​هاني شاكر​ للتواجد في لبنان قريباً للصلح مع المطربين الشعبيين ​حسن شاكوش​ و​عمر كمال​، وذلك تزامناً مع الحفلات التي من المقرر أن يحييها الأخيرين في لبنان.

ونفى صولي هذه الأخبر لموقع "الفن"، مشيراً إلى أنه لا صحة لها، وأن تعاقده هو فقط مع شاكوش وكمال.

وكان أعلن عمر كمال عن جولة حفلات في لبنان مع شاكوش في 12،13و14 آذار/مارس المقبل من تنظيم شركتي صولي ومختار للإنتاج، وقال كمال عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إن قرار الوقف الخاص بالحفلات داخل مصر، وليس له علاقة بالحفلات خارج مصر، وإنها مستمرة كما هي.

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