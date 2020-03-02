وفاة المخرج ريمون بطرس وسلاف فواخرجي تنعاه

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت مدير فرع دمشق لنقابة دمشق تماضر غانم، وفاة المخرج السينمائي السوري ​ريمون بطرس​ في أحد مستشفيات دمشق متأثراً بمرضه عن عمر 70 عاماً.

المخرج الراحل من مواليد 16 شباط/فبراير عام 1950 في حماة حاصل على ماجستير في الإخراج السينمائي، الاتحاد السوفييتي 1976، أوكرانيا، كييف. وحصد العديد من الجوائز المحلية والعربية والعالمية أثناء مشاركته بالمهرجانات والتظاهرات السينمائية العربية والإقليمية.

وعلى الفور سارعت الممثلة ​سلاف فواخرجي​ بنعيه وكتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "للفقدان ألم لا يعادله ألم، ومع كل عزيز يرحل، يرجل جزء منا معه، وداعاً يا أستاذي وحبيبي ريمون بطرس، وداعاً أبو العمر العظيم".

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