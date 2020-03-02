خاص الفن- جيسي عبدو بطلة في مسلسل خليجي جديد

ميرنا وليد - بيروت - تتواجد الممثلة اللبنانية ​جيسي عبدو​ في أبو ظبي حاليا وذلك للمشاركة في بطولة مسلسل خليجي جديد من دون الكشف عن اي تفاصيل خاصة بهذا العمل المنتظر عرضه خلال شهر رمضان 2020.

وبعد توقف مسلسل "لا قبلك ولا بعدك" بسبب الاوضاع الصعبة التي مرت على لبنان، يعود المسلسل للعرض من جديد خلال شهر رمضان المقبل على شاشة الجديد، حسب ما علم موقع "الفن" من مصادره.

مسلسل "لا قبلِك ولا بعدِك"، يتألف من ٣٠ حلقة، ويضم نخبة من الممثلين أبرزهم الممثل عباس شاهين والممثلة جيسي عبدو والممثل المصري ايمن قيسوني، والممثلين رانيا عيسى، شيرين ساسين، ارزة شدياق، جاد ابو كرم، ايلي شمالي ، لويس ناضر، ليلى قمري، ونتالي سلامة، من كتابة كريستين بطرس واخراج جورج روكز.



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