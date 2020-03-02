مادونا تلغي حفل يوم أمس أيضاً في باريس

ميرنا وليد - بيروت - قامت النجمة العالمية ​مادونا​ بإلغاء حفلها الغنائي كان من المقرر أن تحييه أمس الأحد في العاصمة الفرنسية باريس وهو ضمن جولة "مدام إكس" في غراند ريكس.

مادونا البالغة من العمر 61 عاماً كانت قد عانت من تمزق الأربطة في ركبتها، وواجهت صعوبة خلال حفلها الغنائي، الخميس الماضي، وانفجرت بالبكاء من شدة الألم.

وأوردت مادونا على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس أنها سقطت على العصعص (عظم الذيل) في حفل الخميس، بعد أن تم سحب كرسي من أسفلها عن طريق الخطأ، وأكدت أنها في حاجة إلى البقاء في السرير للراحة لبضعة أيام حتى تتمكن من إنهاء جولتها الغنائية بابتسامة على وجهها.

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