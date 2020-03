تايلور كاميرون مدمّر بسبب وفاة والدته المقاجئة

ميرنا وليد - بيروت - توفيت والدة العارض ونجم تلفزيون الواقع ​تايلور كاميرون​ "أندريا" بشكل مفاجئ بعد أن تم نقلها يوم الخميس إلى المستشفى، بحسب تقارير Us Weekly .

وكان قد ألغى تايلور إطلالته في برنامج Good Morning America، مبرراً ذلك أنه بسبب حالة عائلية طارئة، وقال الرجاء الصلاة لوالدتي وعائلتي.

ثم هرع تايلور إلى منزله في فلوريدا ليكون مع أسرته.

وأوردت تقارير Us Weekly أن تايلور مدمر نفسياً بشكل كلي بسبب وفاة والدته.

وما زال لم يتم الكشف عن سبب وفاة أندريا.

يذكر أن تايلور هو عارض وشارك في برنامج The Bachelorette.