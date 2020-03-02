ليلى علوي تنفعل وتوبخ معجبا : ” عيب اللي بتعمله ده .. متحطش إيدك عليا “

كتب امير فتحي في الاثنين 2 مارس 2020 03:36 مساءً - تواجدت الفنانة المصرية ” ليلى علوي ” في قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج خلال زيارتها للقرية من أجل المشاركة في افتتاح مشروعات تنموية لصندوق تحيا مصر .

وكان برفقتها كلا من الفنانين هاني رمزي ولبلبة .. وفي ظل الزحام الشديد والتفاف الجمهور حولها حاول أحد المواطنين أن يلتقط صورة سيلفي معها واضعا يده على كتفها .

وهو الأمر الذي أثار غضب ليلى علوي كثيرا وقالت له : ” عيب عليك كده .. عيب اللي بتعمله ده متحطش إيدك عليا ” .

وتدخلت قوات تأمين الزيارة عند علو صوت الفنانة حيث اصطحبوها إلى مكان آخر من المدرسة بعيدا عن زحام الأهالي .

وقالت ليلى علوي في تصريحات صحفية لها في تعليقها على هذا الموقف : ” أنا عارفة إن الناس في سوهاج هنا بتحبني وأنا كمان بحبهم وباحترمهم .. بس ما بحبش حد يحط إيده عليا لأنه مش من حقه .. ممكن يتصور معايا من غير ما يحط إيده على كتفي ” .

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وتابعت : ” فخورة النهاردة وسعيدة بالمشاركة في هذا العرس وهذا العمل الإنساني الرائع وسعيدة جدا بزيارتى لسوهاج ” .