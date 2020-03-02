فنان كويتي يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب استعراضه لكمامته الخاصة الموقعة من ماركة كبيرة

كتب امير فتحي في الاثنين 2 مارس 2020 03:36 مساءً - نشر الفنان الكويتي ” عيسى المرزوق ” عبر حسابه على تطبيق ” سناب شات ” مقطع فيديو له استعرض من خلاله الكمامة الخاصة به والتي قام بشرائها لارتدائها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وزيادة عدد المصابين به مؤخرا في دولة الكويت .

وظهرت الكمامة في مقطع الفيديو من ماركة ” fendi ” .. وأشار عيسى المرزوق إنه لم يصدقه أحد عندما قال إنه سوف يقوم بشرائها وهو ما قام به في النهاية .. كما تبين أن سعر الكمامة يصل إلى 270 دولارا

وقام المرزوق بارتدائها والتصوير بها وأوضح إنها تحتاج إلى بعض التعديلات حتى تتناسب مع وجهه .

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وأثار مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل كبير على عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” الكثير من الجدل والانتقادات ضد عيسى المرزوق من جانب المتابعين .

حيث جاءت تعليقاتهم مهاجمة إياه حول أن يهتم فقط بالاستعراض والتباهي وغير مدرك لما يعيشه العالم اليوم من خوف بسبب انتشار فيروس كورونا الذي راح ضحيته العديد من الأشخاص .