نادية الجندي تتحدث عن فشل زيجاتها : ” الراجل عايز الست تكون أقل منه .. ونجاحي بيخوف الرجالة “

كتب امير فتحي في الاثنين 2 مارس 2020 03:36 مساءً - حلت الفنانة المصرية ” نادية الجندي ” ضيفة مع الإعلامية ” جيسيكا عازار ” في برنامجها ” الأحد منحكي ” على شاشة ” mtv ” اللبنانية .

وتحدثت نادية الجندي خلال الحلقة عن زيجاتها السابقة وسبب فشلها وهل أثر الفن ونجاحها السينمائي على حياتها العاطفية والأسرية .

فقالت أن المرأة عندما تكون ناجحة تدفع ثمن نجاحها في حياتها الزوجية لأن الرجل أناني على حد قولها .. وأضافت : ” أول ما الراجل يلاقي الست نجحت جدا وتفوقت في عالمنا العربي مش الغربي مبيحبش الست تتفوق وبيخاف من نجاحها وده بيكون على حساب حياتها الشخصية ” .

وأشارت إلى أن زيجاتها السابقة لم يكن الرجل بها عائقا طوال الوقت وكان شريكا ولكن كانت توجد أشياء كثيرة أثرت على حياتها الزوجية منها نجاحها الفني .

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وتابعت : ” بيحصل نوع من الأنانية إنه بيكون عايز الست تكون أقل منه حتى لو هو بيبقى ناجح في مجاله .. لكن نجاح الست بيعمله نوع من عدم الثقة في النفس .. ويكون سي السيد في قوته وأهميته ” .

وعن طريقة تعاملها في حياتها الزوجية تحدثت نادية الجندي قائلة : ” أنا في حياتي كلها محسستش راجل إني متعالية عليه أو إني نادية الجندي الفنانة .. بالعكس أنا زوجة مطيعة جدا وبيتوتية جدا ويمكن أقل من أي زوجة طبيعية في الحياة واعمل للراجل حاجات متعملهاش زوجة عادية واشوف طلباته .. وبردو النجاح بيفضل عامل حاجز بينا ” .