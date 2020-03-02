يارا نجمة “شاعر المليون” و “هلا بالمجاز”

تحل النجمة اللبنانية يارا ضيفة شرف على الأمسية الثالثة من المرحلة الـ 24 من برنامج “شاعر المليون” الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، حيث ستشارك صاحبة الصوت العذب في الحلقة التي تقام على مسرح شاطىء الراحة يوم الثلاثاء في الثالث من آذار الحالي وتبث مباشرة على قناتي الإمارات وبينونة.

ومن المتوقع ان تقدّم يارا خلال الأمسية أغنية جديدة باللغة العربية الفصحى كانت قد سجلتها في استديوهات فايز السعيد من اشعار ابي زهير الحفيد، ومن ألحان سفير الألحان فايز السعيد.

وسبق لـ يارا ان كشفت عبر حسابها الرسمي في السنابشات عن تواجدها في الاستديو لوضع اللمسات الأخيرة على أغنية قيد التحضير، ولكن لم تكشف أكثر حول طبيعة الأغنية فهل قصدت عن الأغنية التي ستقدمها في البرنامج؟

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من جهة اخرى، تلتقي الجمهور العربي، بأمسية ساحرة تحييها يارا على مسرح المجاز بالشارقة، يوم الجمعة 27 آذار/مارس المقبل، ضمن فعاليات الموسم الجديد لأمسيات مهرجان “هلا بالمجاز”.

وينتظر الجمهور بفارغ الصبر الاستماع لروائع الأغاني التي أبدعت فيها يارا خلال مسيرتها الفنية منها: صدقة، عايش بعيوني، اه منك يا هوا، ما بعرف، شو بدّو التي اطلقتها مؤخراً وحققت ملايين المشاهدات.

آخر أعمال يارا الغنائية أغنية بعنوان “ارتكبت” أطلقتها على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب، وعلى جميع المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة. وهي أغنية درامية هادئة كلمات وألحان “يوم”، توزيع Jezo، مكساج وماستر علي الأمير، وتريات سعيد كمال وجيتارات شريف فهمي. وأغنية أخرى بعنوان “سيد احساسي” كلمات السحاب، الحان اسامة العطار، محمد صالح ومكساج خالد صالح.

أما آخر حفلة أحيتها يارا كانت بمناسبة عيد الحب في ١٤ فبراير/ شباط الفائت في اسطنبول وتحديداً في أوتيل “هايات ريجنسي أتاكوي” تركيا.