ديميت أوزدمير تتغزل بشكل جان يامان الجديد.. والثنائي حديث الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدر الفنان التركي جان يامان حديث جمهوره مجددا، وظهر اسمه في قائمة الأعلى تداولا على تويتر، بعد اللوك الجديد الذي ظهر فيه خلال برنامج تلفزيوني يعد من الأشهر في إيطاليا.

وما زاد من تفاعل الجمهور مع جان يامان هو تعليق الفنانة ديميت أوزدمير على أحدث صور الأول، لتبدأ التساؤلات حول ما إذا كانت العلاقة بين بطلي مسلسل "الطائر المبكر" قد عادت مجددا بعد خلافات سابقة.

وأطل الفنان التركي فور انتهاء مدة التحاقه بالخدمة العسكرية بلوك جديد بعد أن تخلص من شعره الطويل ولحيته أيضا، وهو اللوك الذي اشتهر به بطل "الطائر المبكر".

وقالت ديميت أوزدمير في تعليقها: "إن الشاب الجميل الذي خطف قلوب الفتيات أطل مجددا، عودة موفقة أيها المتميز كلنا في انتظارك". ويبدو أن تعليق الفنانة جاء ردا على زميلها على أحدث صورها عبر إنستغرام كاتبا "أيتها الجميلة".

كما كان جان يامان أول من كتب لها رسالة تهنئة بعيد ميلادها الثامن والعشرين، قائلا: "كل عام أيتها الجميلة" في ليلة 26 فبراير الموافق لعيد ميلاد ديميت.

Advertisements

في غضون ذلك؛ أكدت تقارير صحافية تركية أن علاقة الثنائي قد عادت مجددا وبقوة؛ إذ قال الناقد التركي إبراهيم غزلان إنهما لم يتبادلا التعليقات منذ فترة طويلة، وهو أمر مثير للجدل. فبعد خلافهما الشهير خلال الأشهر الماضية بسبب تصريحات جان ضد ديميت، وتأكيده علاقة الحب التي تجمعهما منذ الحلقة العشرين في مسلسلهما الشهير "الطائر المبكر" جعل ديميت تطلب منه عدم الحديث عنها مجددا في أي لقاء تلفزيوني أو صحفي.

يشار إلى أن ديميت تراقب حاليا أصداء الجمهور بشأن أحدث أعمالها التركية "قدرك هو المنزل الذي ولدت فيه" أمام إبراهيم تشيلكول.

وقالت الممثلة التركية إنها لا ترى نفسها من نجمات الصف الأول في بلدها، مشيرة إلى أن هناك فنانات أخريات هن الأكثر تفوقا منها أبرزهن بيرين سات بطلة "العشق الممنوع" وكذلك توبا بويوكستين بطلة "سنوات الضياع".

وجاء حديث أوزدمير خلال احتفالها مع فريق عمل مسلسل "قدرك هو المنزل الذي ولدت فيه" والمأخوذ عن الرواية الأكثر مبيعا في عام 2019، بعيد ميلاد زميلها إبراهيم شيليكول، ووثقت الفنانة أجواء الاحتفال عبر خاصية ستوري على إنستغرام لتشارك جمهورها هذا الحدث، ولكن رغم جماهيريتها الواسعة ترى نفسها ليست من نجوم الصف الأول.

وأضافت ديميت أوزدمير أنها ترى نفسها في الصف الثاني أو الثالث بين النجمات في تركيا رغم الجماهيرية الواسعة التي حققتها بعد نجاح آخر أعمالها الدرامية "الطائر المبكر" أمام جان يامان.

وتجسد ديميت في مسلسل "قدرك هو المنزل الذي ولدت فيه" شخصية فتاة تدعى زينب تعيش حياة صعبة مع والديها في طفولتها، فتقرر أمها بيعها لأسرة ثرية، وبعد مرور سنوات ترغب أمها الحقيقية في استردادها من جديد فتعيش في صراع بين أمها الحقيقية وأمها التي عاشت معها.