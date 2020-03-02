ماريتا: إذا فيك تنسى تتابع حالة المرأة بعد الانفصال.. وتعني لي كثيرا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أطلقت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني فيديو كليب أغنيتها الجديدة "إذا فيك تنسى" عبر "يوتيوب"، من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ، وصورتها تحت إدارة المخرجة ليال راجحة في بيروت.

ظهرت ماريتا الحلاني في الكليب غاية في الجمال والبساطة، والذي تكون فيه تعاني من فراق الحبيب وتحاول جاهدة تخطي هذه الأزمة بقوة وإصرار على المضي قدما.

وعلى صعيد منفصل، تستعد ماريتا لدخول مجال التمثيل من بابه العريض، فقد تردد الكثير من الأخبار عن انضمامها الى مسلسل «2020»، من بطولة النجمين نادين نسيب نجيم وقصي خولي وإنتاج شركة «صباح إخوان» وسيعرض في شهر رمضان 2020.

يذكر أن ماريتا كانت غنت شارة مسلسل "بردانة أنا" الذي هو من بطولة كلوديا مرشليان وكارين رزق الله وبديع أبو شقرا.

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ومن المتوقع أن تحقق ماريتا نجاحا كبيرا من خلال خوضها مجال التمثيل؛ إذ أظهرت قدرة على تقمص العديد من الشخصيات في الفيديوهات التي عمدت الى نشرها عبر تطبيق "تيك توك"، ولاقت الاستحسان من قبل عدد كبير من متابعيها.

من جهة أخرى، لا تنفك الفنانة ماريتا الحلاني التعبير عن وجهة نظرها في مختلف الأمور التي تحصل على الساحة الفنية، فقد علقت في وقت سابق على موجة الانتقادات التي وجهت إلى الفنانات اللبنانيات بعد النجاح الكبير الذي حققته النجمتان جينيفر لوبيز وشاكيرا بأدائهما على مسرح سوبر بول، وسارع البعض إلى مقارنة هذا الأداء بأداء النجمات اللبنانيات على المسرح بطريقة ساخرة.

الأمر الذي دفع بالحلاني إلى الرد على هذا الموضوع، وقالت: "مش كل شي من مسؤولية الفنان.. هيك استعراض ومسرح بيكلف كتير. وأكيد لو متوفر هالشي عنا فناناتنا ما كانوا قصّروا ابدا. التعليقات عالتغريدة تبعك زعلوني. يا ريت نوقف تكسير وتحطيم بعض... ونفتخر بفنانات العالم العربي يلي تعبوا وتحدّوا كتير صعوبات ليقدمولنا أحلى الاعمال يلي كلنا منحبا".

موقع فوشيا كان حاضرا في موقع تصوير" إذا فيك تنسى"، وعاد بالتقرير الآتي.