عيسى المرزوق يشتري كمامات بـ 300 دولار.. والجمهور يتهمه بالاستعراض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الفنان الكويتي عيسى المرزوق ضجة كبيرة بعد نشر فيديو كشف من خلاله أنه اشترى كمامات من الماركة العالمية "فندي" من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وظهر المرزوق في الفيديو وهو يستعرض الكمامات، التي وصل سعرها إلى ما يقارب 300 دولار أمريكي، معلقا أن الناس لم يصدقوا أنه قام بطلبها بالفعل.

وأضاف المرزوق أن حجم الكمامات الصغير تسبب بإزعاجه، لكنه أوضح لاحقا أنه تمكن من تغيير حجمها لتتناسب مع حجم وجهه.

وجاء الفيديو الذي نشره المرزوق بعد انتشار الفيروس بشكل كبير في الكويت مؤخرا، وإعلان إصابة عدد من الأشخاص به ووضعهم بالحجر الصحي، من ضمنهم الفنان عبدالله بو شهري.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، مستنكرين تصرف الفنان الكويتي بهذا الأمر، واصفين ما قام به بأنه نوع من أنواع الاستعراض، رافضين تصرفه، مشيرين إلى أنه يستغل أزمة "فيروس كورونا"، وهو أمر غير مقبول أخلاقيا على حد قولهم وتعبيرهم.

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ولم يخل الأمر من بعض المدافعين عن المرزوق الذين اعتبروا أن ما قام به يعد حرية شخصية.

وسبق وأن تعرض المرزوق لهجوم من هذا النوع بسبب تناوله شريحة لحمة بالذهب، ووصف الجمهور ما قام به حينها أيضا بالاستعراض، معلقين أن ما قام به هو إسراف، وكان الأفضل لو تبرع بهذه الأموال للفقراء والمحتاجين؛ ما دفعه لحذف الفيديو.

وتعرض وقتها المرزوق لهجوم من قبل الفنانة السورية أصالة نصري؛ ما دفعه للرد عليها مطالبا إياها ببيع فساتينها والتبرع للفقراء بدلا من انتقاده.

هذا وكان الفنان الكويتي قد احتفل قبل مدة بزواجه على هديل الأنصاري، شقيقة مدونتي التجميل الشهيرتين أمل وفاطمة الأنصاري، في حفل زفاف ضخم في الكويت، وحاول المرزوق إخفاء هوية زوجته لمدة طويلة، معتبرا أن حياته الشخصية خط أحمر ولا يحق لأحد التدخل بها، حتى تم الكشف عن هوية العروس بعد مدة عن طريق شقيقتيها.

وعيسى المرزوق هو فنان كويتي من مواليد 1992، بدأ مشواره الفني من خلال مشاركته في برنامج ستار أكاديمي الموسم التاسع، وأثبت حينها موهبته الكبيرة ولفت الأنظار إليه، واستطاع الوصول للمراحل ما قبل النهائية من البرنامج، ليستمر بعدها في عالم الفن ويشق طريقه واضعا لنفسه ستايلا وخطا خاصا.