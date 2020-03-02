ناصيف زيتون يُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في الشارقة

القاهرة – لايف ستايل
يستعد المطرب السورى ناصيف زيتون، لإحياء حفل غنائي ضخم على مسرح المجاز بالشارقة في دولة الإمارات يوم الخميس 27 مارس الجارى.
من المقرر أن يقدم "ناصيف" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره ومحبوه على خشبة المسرح، منها: "يا ناس، ملايين، في حتة تانية، حلم بعيد، انت تقدر، وجع الهوى، تررم، فوقى، سهلة وبسيطة".
يذكر أن آخر أعمال المطرب ناصيف زيتون أغنية "مش خايف منك"، تتحدث عن مرض السرطان، وظهر بالكليب أطفال مصابون بهذا المرض.
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