تامر حسني ونانسي يحييان حفلًا غنائيَا ضخمًا بالشيخ زايد الخميس

يستعد المطرب تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم، ومن المقرر أن تشاركه الغناء المطربة اللبنانية نانسي عجرم، يوم 12 مارس الجارى بمنطقة الشيخ زايد. وسوف يقدم الثنائي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيهما القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح. يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني فيلم "الفلوس" الذي عرض أخيرًا بدور العرض السينمائية، وحقق إيرادات ضخمة. بينما تشارك الفنانة نانسي عجرم في لجنة تحكيم برنامج "The Voice" بجانب كل من المطرب محمد حماقي والمطرب عاصي الحلاني. Advertisements قد يهمك أيضا: أول تعليق من تامر حسني على احتفال "بايرن ميونخ" بـ"حلو المكان" كلمات مؤثرة من تامر حسني لجمهوره عن بر الوالدين

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