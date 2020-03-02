تامر حسني يُحيي حفلًا غنائيًا بالتجمع الخامس الجمعة

يستعد المطرب تامر حسني لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء الجمعة المقبلة على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، وسوف يشهد الحفل حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

ومن المقرر أن يقدم "حسني" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبَّها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح .

ويذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني فيلم "الفلوس" الذي عرض مؤخرًا بدور العرض السينمائية، وحققَّ إيرادات ضخمة.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

أول تعليق من تامر حسني على احتفال "بايرن ميونخ" بـ"حلو المكان"

كلمات مؤثرة من تامر حسني لجمهوره عن بر الوالدين