يسرا تنفي مهاجمة محمد رمضان

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""الخليج 365"" من بيروت: نفت الفنانة يسرا أن تكون تصريحاتها في إحدى المجلات العربية، بمثابة الهجوم على الفنان محمد رمضان. حيث أنها بعدما ربطوا كلامها في آخر حواراتها الصحفية_ والذي جاء فيه:"إذا لم يقدّر الناس عملك ولا يرونك أسطورة، فلن تصبح أسطورة مطلقا"_ بالحملة على الفنان محمد رمضان الذي اعتادأن يصف نفسه بالأسطورة ونمبر وان".

وأوضحت بحديثها لموقع The Insider بالعربي: لا يخطر على بالي هذا التفسير. فأنا لا يمكن أن أقارن نفسي بأحد. "لأني أنا حاجة وغيري حاجة، وكل واحد عنده شخصيته، أنا عمري ما كتبت عن نفسي أسطورة، ولكن بيتكتب عني إني أسطورة، وده فرق كبير بينهم".

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