خير البر عاجله.. ماذا حدث بين العوضي وياسمين عبد العزيز على "انستجرام"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان كريم فهمي، جمهوره ومتابعيه "سكرين شوت"، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي على "انستجرام".

وجاء في الصورة تعليقين من كريم فهمي وياسمين عبد العزيز، وجاء في تعليق الأول: "ونحب تاني ليه مع صديقي وأختي الخطيرة ياسمين عبد العزيز"، فردت عليه ياسمين عبد العزيز: "يا أحمديكو".

تعليق ياسمين عبد العزيز، جعل "فهمي" يسألها عن اسم "أحمديكوا"، وإن كانت الفنانة أخطأت بين وبينه شقيقه أحمد فهمي، نظرًا للتشابه بينهما وقال: "هو أنتي فاكرة كل دا إن أحمد أخويا اللي بيمثل معاكي كل دا ولا إيه، ولا انت بتفكري في إيه فهميني دماغك فيها إيه أحمديكو مين ؟".

ودخل الفنان أحمد العوضي على الخط، ورد بدلًا من ياسمين عبد العزيز، معلقًا لـفهمي: "هي دلوقتي شايفة كل الناس أحمد"، لترد ياسمين عبد العزيز بتعليق يعبر عن شعورها بالإحراج.

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واستمرت الكومنتات بين الـ3 نجوم، وجاء رد "فهمي"، على "العوضي":" "فكرك ليه يا أحمد"، ليجيب العوضي: "أصالة قالتلك ليه بنادي الناس بإسمك".

واكتفت ياسمين عبد العزيز بالرد على تعليق العوضي بإيموشن "خجول".

لم ينته الأمر عند هذا الحد، وتدخل الجمهور ومتابعي النجوم، بتعليقات مباركة للثنائي، وقال أحدهم: خير البر عاجله.

وحضر أحمد العوضي عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز، يوم 16 يناير الماضي، وظهر معها في أكثر من صورة ومقطع فيديو، مما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقتهما