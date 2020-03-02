ربنا يكرمك زي ما أكرمتنا.. ريمون مقار يحيى ذكرى رحيل والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أحيا المنتج يمون مقار، ذكرى رحيل والده، ونشر صورة له عبر حسابه بـ"فيسبوك"، وأرفقها بكلمات مؤثرة. وكتب "مقار":" الذكرى السنوية لوفاة والدي الله يرحمك و يكرمك زي ما أكرمتنا وكنت سندنا وضهرنا أنا وأخواتي طول حياتك، الله يرحمك يا محترم، ١ / ٣ /١٩٩٦ ". Advertisements وانهالت تعليقات الجمهور ونجوم الفن الذين طلبوا له الرحمة والمغفرة يذكر أن أخر أعمال مقار الجزء الثاني من مسلسل" قيد عائلي" بطولة بوسي وعزت العلايلي وصلاح عبد الله وعدد كبير من نجوم الفن.

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