نادية الجندي: "الرجل أناني.. وأنا زوجة مطيعة جدًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

حلت النجمة نادية الجندي ضيفة على برنامج "الأحد منحكي" مع المذيعة اللبنانية جيسيكا عازار على فضائية (إم تي في) اللبنانية.

وكشفت الفنانة الكبيرة عن مدى تأثير الفن على حياتها الشخصية، قائلة: "المرأة حينما تنجح، تدفع ثمن النجاح من حياتها الزوجية".

وتابعت: "الراجل أناني، وأول ما يلاقي نجاح الست، أو إن الست نجحت، وتفوقت في عالمنا الذكوري العربي، ما يحبش الست تتفوق عليه".

واستكملت: "فيه حالات نادرة يحب الرجل فيها نجاح المرأة، ونجاحي الفني أثر كثيرا على حياتي الشخصية، والرجل يريد أن تكون المرأة أقل منه، حتى لو كان ناجحا، وهذا أسميه أنانية وعدم ثقة بالنفس".

Advertisements

وعن نادية الجندي الزوجة، قالت: "عمري في حياتي ماحسستش راجل إني متعالية عليه، ولا إني نادية الجندي الفنانة الكبيرة، مش هقوله مثلا إني نجمة الجماهير، أنا ألغي ده تماما، وأنا زوجة مطيعة جدا، وأقل من أي زوجة عادية طبيعية في الحياة، وبيتوتية، ورغم الشعور ده دايما يبقى فيه حاجز عند الراجل".

وأوضحت أنها لا تقصد بكلمة "مطيعة" أنها مسلوبة الإرادة أو الشخصية، لكنها تقصد أنها زوجة عادية، وليست "نجمة الجماهير" داخل منزلها.

يذكر أن الفنانة نادية الجندي، تستكمل حاليا بطولة مسلسلها الرمضاني الجديد "نساء من ذهب"، وتشاركها البطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب.