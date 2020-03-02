إيرادات الأحد.. "The Invisible Man" الأول و"The Grudge" في المركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "The Invisible Man" بطولة Elisabeth Moss، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأحد 1 مارس، إيراد قُدر بـ127 ألفًا و219 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "The Call Of The Wild" بطولة Harrison Ford، الذي حقق 65 ألفًا و449 جنيهًا، وحصل على المركز الثالث فيلم "Bad Boys For Life" بطولة ويل سميث، بعد تحقيقه 61 ألفًا و702 جنيه، واحتل المركز الرابع فيلم "Sonic The Hedgehog"، محققًا 55 ألفًا و405 جنيهات.

وذهب المركز الخامس لفيلم الرعب الأمريكي "Brahms: the boy 2" محققًا 33 ألفًا و765 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Birds of prey" بطولة Margot Robbie، بعد تحقيقه 18 ألفًا و800 جنيه، وحصل على المركز السابع فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson ، محققًا 18 ألفًا و8 جنيهات.

في المركز الثامن يأتي فيلم "fantasy island" محققًا 16 ألفًا و272 جنيها، وحصل على المركز التاسع فيلم "Dolittle" بطولة روبرت داوني جونير، وحقق 7 آلاف و54 جنيها، وجاء في المركز العاشر فيلم "The Grudge" بعد تحقيقه 5 آلاف و211 جنيهًا.