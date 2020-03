السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعم مهرجان حكاوي لفنون الأطفال بثلاثة عروض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، دعمها للدورة العاشرة من مهرجان حكاوي الدولي لفنون الأطفال، من خلال مشاركة 3 فرق أمريكية.

يركّز المهرجان هذا العام على الولايات المتحدة، ويتضمن عروضاً للفرق الأمريكية الثلاثة في الفترة من 2 إلى 8 مارس 2020.

تشمل عروض الفرق الأمريكية: The Singing Zoologist للوكاس ميللر، الثلاثي Infinitus ، وعرضي Aesop Bops و Maddog and Me لديفيد جونزاليس. يتميز عرض The Singing Zoologists باستخدام الوسائط المتعددة وكتابة الأغاني لتثقيف الأطفال الصغار حول الموضوعات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا.

كما يقدم ثلاثي Infinitus موسيقى للأطفال بطريقة ال beatboxing ، إذ يدمجون موسيقى الجاز والهيب هوب مع النغمات الكلاسيكية في موسيقاهم. ويتميّز عرض Aesop Bops من جونزاليس بالأداء التفاعلي لرواية القصص، في حين أن عرض Maddog and Me يقدّم رسالة هامة حول خطر التنمُر وقوة الخير. ومن المقرر أن تقام العروض الأمريكية في القاهرة والإسكندرية والمنيا.