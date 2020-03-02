تراند اليوم : شاهد.. مطرب «بنت الجيران» يثير الجدل بظهوره مع بطلة الفيديوهات الإباحية



على الرغم من حصولها على حكم قضائي في مصر بالحبس سنة، إلا أنها مازالت تمارس عملها بشكل طبيعي، إنها الراقصة الشهيرة "جوهرة"، التي تم تسريب فيديوهات إباحية لها مع شاب مصري، قيل أنه كان زوجها.

وعادت "جوهرة" إلى الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر مطرب مهرجان "بنت الجيران" الذي حصد أكثر من مليون مشاهدة المطرب عمر كمال، صورة له رفقة الراقصة، مشيرًا إلى تعاون قادم بينهما.

ونشر عمر كمال صورة له تجمعه بجوهرة وكتب عليها معلقاً:"اغنية جديدة بم"

وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة ، قضت قبل أكثر من شهرين، بقبول الاستئناف المقدم من الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا"، والشهيرة بـ"جوهرة" على حكم حبسها سنة مع الشغل شكلا، وفي الموضوع تأييد الحكم الصادر ضدها، في اتهامها ب التحريض على الفسق والفجور .

كانت النيابة العامة وجهت للراقصة جوهرة تهم ب التحريض على الفسق والفجور ، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص.

جاء في التحقيقات، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للراقصة "أيكاترينا أندريفا" مرتدية بدله رقص شبه عارية، وتظهر فيها مفاتن جسدها، وتظهر فيه الراقصة وهي تشير إلى أجزاء حساسة من جسدها، لإثارة غرائز الشباب.

أضافت التحريات، أنه بالتحري عن الواقعة بمعرفة شرطة السياحة تبين أن الراقصة تقدم فقرة للرقص الشرقي في مهلى ليلى بمنطقة الجيزة.





