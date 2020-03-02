تراند اليوم : تم دفع ملايين.. محامية قتيل «فيلا نانسي عجرم» تفجر مفاجأة خطيرة

فجرت رهاب بيطار، محامية محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، مفاجأة صادمة، مشيرة إلى أنه يتم دفع ملايين في وسائل إعلام لتغيير دفة القضية، من قبل "عجرم" وزوجها.

وأشارت في تصريحات متلفزة لها، عبر حسابها على موقع "تويتر"، إلى أن تقرير الطب الشرعي كان واضحا كثيرا، وأنه في خلال يومين سيتم الانتهاء من إجراءات الوفاة، وإحضار الجثمان، الذي ستكون بانتظاره لجنة طبية سورية، برئاسة الدكتور زاهر حجو.

وأضافت: "إن شاء الله سننتصر، ولن نترك القضية وسنتابع للنهاية رغم الضغوط أو الإساءات التي ستمارس على أسرة الدفاع عن الموسى".

واعتذرت المحامية السورية، عن خطأ وقع فيه المحامي رامي هندي، حينما صرح لوسائل الإعلام أن هناك 30 طلقة استخرجت من جسد "الموسى".

وأكدت رهاب بيطار، أن هناك خطأ في هذا التصريح، موضحة أن أسرة الدفاع لن تعلن عن عدد الطلقات المستخرجة، إلا بشكل رسمي.

يشار أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجوب زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف في حضور وكيل الهاشم، المحامي كابي جرمانوس، وقرر بعدها القاضي منصور ترك الهاشم رهن التحقيق.

وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ"محاولة سرقة"، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.

ووفقا لما نقلته صحيفة "سبق" عن قناة "إل بي سي"، كشفت التحقيقات عن أن القتيل بحث عن النجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، عبر الإنترنت، وسعى لمعرفة مكان إقامتهما.

