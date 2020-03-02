حققَّ الكليب الجديد لأغنية "بتعرف شعور" للفنان أدهم نابلسي أكثر من 10 ملايين مشاهدة، وذلك بعد أسبوع من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات علي مولى،ألحان وتوزيع أدهم نابلسي، والكليب من إخراج:ياسر سامي، وسيطرت الأغنية على المركز الأول في صدارة المشاهدات على "يوتيوب" في الأيام الأولى من طرحها.
يذكر أن آخر إصدارت أدهم الغنائية كانت أغنية "حدا مابينتسى" التي طرحت في أغسطس من العام الماضي وحققت أكثر من 14 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، الأغنية من كلمات علي مولى،ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ.
كانت هذه تفاصيل خبر في أسبوع..أدهم نابلسي يتخطى الـ 10 ملايين مشاهدة بأغنية "بتعرف شعور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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