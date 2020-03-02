بالفيديو.. هايعيش يفتكرني الأعلى مشاهدة في ألبوم عمرو دياب "سهران"

حققَّت أغنية "هايعيش يفتكرني" للهضبة عمرو دياب، أكثر من 3 ملايين مشاهدة، والتي تضمنت ألبومه الجديد "سهران"، وذلك على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:نادر حمدي، وسجلت الأغنية المشاهدة الأعلى بين أغنيات الألبوم.
وسجَّلت أغنية "زي ماأنتي" المركز الثاني في المشاهدات، حيث اقتربت من 3 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"، الأغنية
وحققت 5 أغنيات من الألبوم أكثر من مليون مشاهدة وهم"مهرجان، جميلة، بالضحكة دي، عم الطبيب، حلوة البدايات"، واقتربت أغنية "ياروقانك" من حاجز المليونمشاهدة.
يذكر أن دياب قد أحيا حفلًا جماهيريا ضخمًا، احتفالاً بصدور ألبومه الجديد، وذلك يوم السبت الماضي في مركز المنارة بالتجمع الخامس، وامتلأ مكان الحفل بالجمهور عن آخره، وسط تفاعل فريد من نوعه مع ماقدَّمه دياب من أغنياته الجديدة ومنها"حلوة البدايات، مهرجان، مكانك في قلبي، جامدة، هايعيش يفتكرني، عم الطبيب، روح"، بالإضافة إلى حضور مجموعة كبيرة من فريق عمل الألبوم من شعراء وملحنين منهم"أحمد المالكي، تامر حسين، محمدي، خالد تاج الدين، عزيز الشافعي".
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