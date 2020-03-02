تصدر الفنان محمد رمضان بـ كليب أغنيته الجديدة "إنت جدع"، المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات: البلدوزر والجنتل، ألحان:إسلام الأبيض، واقتربت من حاجز المليون مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها على "يوتيوب"، وتم تصوير الكليب في مناطق مختلفة من القاهرة وسط جمهور رمضان.
يذكر أن آخر اصجارت رمضان الغنائية كانت أغنية "كازانوفا" التي حققت أكثر من مليون مشاهدة على "يوتيوب"، الأغنية من كلمات وألحان:إسلام كنكة، وقدمها رمضان بمشاركة الفنانة يسرا الجندي.
كانت هذه تفاصيل خبر في أقل من 24 ساعة.. محمد رمضان يتصدر يوتيوب بأغنية "إنت جدع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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