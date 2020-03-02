شاهد.. دينا الشربيني تروج لفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

تروج الفنانة دينا الشربيني لفيلمها الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، المقرر طرحه قريبًا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشرت دينا عبر حسابها صورة البوستر الدعائي للفيلم، وعلقت

عليه قائلة: البعض لا يذهب للمأذون مرتين صيف ٢٠٢٠، وضيوف الشرف مفاجأة حلوة جدااا".

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول تجربة الزواج، وهل إذا

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يذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن وتار، بطولة، كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، غادة عادل، محمد ثروت.