يستعد المطرب تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم، ومن المقرر أن تشاركه الغناء المطربة اللبنانية نانسي عجرم، يوم 12 مارس الجارى بمنطقة الشيخ زايد. وسوف يقدم الثنائي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيهما القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح. Advertisements يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني فيلم "الفلوس" الذي عرض أخيرًا بدور العرض السينمائية، وحقق إيرادات ضخمة. حسني فيلم "الفلوس" الذي عرض أخيرًا بدور العرض السينمائية، وحقق إيرادات ضخمة. بينما تشارك الفنانة نانسي عجرم في لجنة تحكيم برنامج "The Voice" بجانب كل من المطرب محمد حماقي والمطرب عاصي الحلاني.

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كانت هذه تفاصيل خبر الخميس.. تامر حسني ونانسي يحييان حفلًا غنائيَا ضخمًا بالشيخ زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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